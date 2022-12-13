Путин предложил Совбезу обсудить радиоэлектронную промышленность

Глава РФ заслушает доклад вице-премьера страны Дениса Мантурова.

Российский президент Владимир Путин предложил постоянным членам Совета Безопасности страны обсудить на очередном совещании развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2030 года. Глава государства уточнил, что этому экономическому направлению уделяется большое значение, а работа ведется по ним активно на протяжении последних несколько лет. В ходе мероприятия должен быть заслушан доклад министра по промышленному развитию Дениса Мантурова. Чиновник расскажет коллегам о том, какие планы реализуются и каковы перспективы отрасли на указанный срок.

Вопрос носит абсолютно фундаментальный характер - речь идет о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года. В последние два года внимание к этой теме особенно высоко, и работа идет интенсивно. Владимир Путин, президент РФ

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