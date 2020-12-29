Путин заявил, что пандемия в России постепенно отступает

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия в РФ постепенно отступает. По его мнению, действия властей дают положительный результат и соответствуют уровню угроз. Заявление сделано на совещании с членами правительства.
Пандемия действительно постепенно отступает.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что расслабляться в борьбе с пандемией рано и нужно иметь резерв коек для больных коронавирусом.
По мнению Путина, ситуация с пандемией коронавируса в России лучше, чем во многих европейских странах.
Ранее Путин сравнил заболеваемость COVID-19 в России и других странах.
Видео: kremlin.ru
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