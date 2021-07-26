Путин заявил, что новейшие атомные ракетоносцы РФ не имеют аналогов в мире

Глава государства отметил вклад в создание атомного подводного флота страны предприятий Объединенной судостроительной корпорации.

Президент России Владимир Путин заявил, что новейшие атомные ракетоносцы страны не имеют аналогов в мире. Об этом он сообщил на церемонии ввода новых кораблей в состав Военно-морского флота РФ.

Глава государства отметил вклад в создание атомного подводного флота страны предприятий Объединенной судостроительной корпорации. Речь идет о конструкторском бюро "Рубин" и заводе "Севмаш". Путин подчеркнул, что новые корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики.

Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин дал старт спуску на воду подлодки "Император Александр III".

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