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Путин заявил, что новейшие атомные ракетоносцы РФ не имеют аналогов в мире

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Глава государства отметил вклад в создание атомного подводного флота страны предприятий Объединенной судостроительной корпорации.

Президент России Владимир Путин заявил, что новейшие атомные ракетоносцы страны не имеют аналогов в мире. Об этом он сообщил на церемонии ввода новых кораблей в состав Военно-морского флота РФ.

Глава государства отметил вклад в создание атомного подводного флота страны предприятий Объединенной судостроительной корпорации. Речь идет о конструкторском бюро "Рубин" и заводе "Севмаш". Путин подчеркнул, что новые корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики.

Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин дал старт спуску на воду подлодки "Император Александр III".

Видео: Минобороны России

Теги: владимир путин, президент россии, ракетоносцы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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