  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:25
155
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин дал старт спуску на воду подлодки "Император Александр III"

0 0

Спуск на воду атомной подлодки состоялся в режиме видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду атомной подлодки "Император Александр III". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Спуск на воду атомной подлодки состоялся в режиме видеоконференции. Глава государства отметил, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов. Он также подчеркнул необходимость оснащать их самыми современными средствами вооружения.

Ранее Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок.

Видео: Минобороны России

Теги: владимир путин, император александр iii, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии