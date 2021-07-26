Путин дал старт спуску на воду подлодки "Император Александр III"

Спуск на воду атомной подлодки состоялся в режиме видеоконференции.

Президент РФ Владимир Путин дал старт спуску на воду атомной подлодки "Император Александр III". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Спуск на воду атомной подлодки состоялся в режиме видеоконференции. Глава государства отметил, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов. Он также подчеркнул необходимость оснащать их самыми современными средствами вооружения.

Ранее Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок.

Видео: Минобороны России