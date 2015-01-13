Глава РФ рассказал о планах государства по созданию атомных ракетоносцев.

Российский президент Владимир Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной принятию в состав Военно-морского флота новых кораблей, а также спуска на воду атомной подводной лодки "Император Александр III".

Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что строящиеся и проектируемые отечественные атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов на мировой арене. Также новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики. Дополнительно они оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.

Путин разрешил поднять флаги на крейсере "Генералиссимус Суворов" и корабле "Град".

Фото и видео: Kremlin.ru