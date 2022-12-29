Путин разрешил поднять флаги на крейсере "Генералиссимус Суворов" и корабле "Град"

Глава РФ принял участие в торжественных мероприятиях по видеосвязи.

Российский президент Владимир Путин дал старт спуску подводного крейсера "Император Александр III", а также разрешил поднять государственный флаг на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном корабле "Град", морском тральщике "Анатолий Шлемов". Об этом журналисты узнали из торжественной церемонии, в которой глава государства принял по видеосвязи. Сегодня объекты приняты в состав Военно-морского флота РФ. Мероприятие проводится на верфях в Северодвинске, Балтийске и во Владивостоке.

Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю. Владимир Путин, президент РФ



Напомним, что корабль "Император Александр III" способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца запланировано военными в июне 2023 года. В рамках действующей государственной программы вооружения планируется создать и передать ВМФ России еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".

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Фото и видео: Kremlin.ru