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Путин: запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение

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Глава РФ выступил на открытии предприятия в Псковской области.

Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение страны и способствует укреплению промышленного суверенитета. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на торжественной церемонии начала работы предприятия, расположенного в Псковской области.

Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России.

Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил о том, что проектная мощность завода в регионе составит порядка 72 тысяч тонн полимерной продукции ежегодно. Эти товары будут востребованы в области фармацевтики, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки.

Путин позвонил девочке из Запорожской области, открытку которой выбрал на "Елке желаний".

Фото и видео:Kremlin.ru

Теги: владимир путин, завод, импортозамещение, псковская область, регионы, титан-полимер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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