Путин: запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение

Запуск завода "Титан-Полимер" внесет вклад в импортозамещение страны и способствует укреплению промышленного суверенитета. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на торжественной церемонии начала работы предприятия, расположенного в Псковской области.
Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства напомнил о том, что проектная мощность завода в регионе составит порядка 72 тысяч тонн полимерной продукции ежегодно. Эти товары будут востребованы в области фармацевтики, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки.
Путин позвонил девочке из Запорожской области, открытку которой выбрал на "Елке желаний".
Фото и видео:Kremlin.ru
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