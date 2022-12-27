Глава России исполнит желание восьмилетней девочки.

Российский президент Владимир Путин позвонил девочке из Запорожской области, открытку которой выбрал на "Елке желаний". Соответствующей информацией поделились журналисты кремлевского пула. Они рассказали о том, что глава государства выбрал ребенка, чью мечту исполнит, сразу после двусторонней рабочей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Подарок от политика получит восьмилетняя Александра Титаренко, которая написала о том, что надеется побывать на отдыхе в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин исполнил желания сразу трех детей. Благодаря этому 13-летняя Таня Троценко побывала в Мариинском театре на "Лебедином озере", 14-летний Марк Кобленев получил гитару, а пятилетний Осор Аюшеев смог попробовать себя в роли пожарного. Напомним, что отправлять заявки на "Елку желаний" могут дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью или состоянием здоровья, угрожающим жизни, а также сироты и те, кто остался без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей. Также участниками являются дети беженцев, жители новых территорий,военнослужащие и мобилизованные граждане, принимающие участие в специальной военной операции.

Путин и Пашинян проводят двустороннюю встречу в рамках неформального саммита СНГ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости