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Путин заявил, что никакого "налога на скот" в России не будет

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Глава РФ оценил слухи о новом сельскохозяйственном налоге.

Российский президент Владимир Путин оценил возможность введения налога на скот. Политик прокомментировал слухи о возможном введении нового налога для сельского хозяйства. Соответствующий вопрос был задан главе государства в рамках прямой линии. 

Налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи, нет никакого налога на скот, у нас его никто вводить не собирается.

Владимир Путин, президент РФ

Также лидер страны пообещал помочь гражданину РФ из Ингушетии, который занимается селекционным овцеводством. Аграрию пришлось столкнуться с ситуацией, при которой он не может арендовать земельный участок для собственных нужд. Путин пообещал просителю, что для решения проблемы свяжется с региональными властями.

Путин: никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Теги: владимир путин, минсельхоз, налог на скот, прямая линия
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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