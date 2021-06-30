Путин заявил, что никакого "налога на скот" в России не будет

Глава РФ оценил слухи о новом сельскохозяйственном налоге.

Российский президент Владимир Путин оценил возможность введения налога на скот. Политик прокомментировал слухи о возможном введении нового налога для сельского хозяйства. Соответствующий вопрос был задан главе государства в рамках прямой линии.

Налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи, нет никакого налога на скот, у нас его никто вводить не собирается. Владимир Путин, президент РФ

Также лидер страны пообещал помочь гражданину РФ из Ингушетии, который занимается селекционным овцеводством. Аграрию пришлось столкнуться с ситуацией, при которой он не может арендовать земельный участок для собственных нужд. Путин пообещал просителю, что для решения проблемы свяжется с региональными властями.

Путин: никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным