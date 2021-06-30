Путин: никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе

Глава РФ сообщил о том, что нужно людям в Нагорном Карабахе.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что ни одна из сторон не заинтересована в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе. Такое заявление политик сделал во время прямой линии. Глава государства отметил, что Москва приняла определенную роль в рамках урегулирования серьезного кризиса.

Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался - ни Азербайджан, ни Армения, ни, тем более, жители Нагорного Карабаха. Если мы будем жить все мирно, дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей, и не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер уточнил, что говорит об экономическом и социальном развитии региона, нормальном существовании семей. В РФ полагают, что люди Нагорного Карабаха нуждаются в этих вещах. Он заметил, что невозможно постоянно жить в тревоге за свою безопасность.

Путин: Россия должна быть готова к последствиям таяния вечной мерзлоты в северных регионах.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным