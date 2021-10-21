Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от COVID-19

Он уверен, что людей надо убеждать в необходимости сделать прививку.

Президент России Владимир Путин выступил против идеи обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства объяснил свою позицию тем, что "любое навязанное решение можно обойти". Он уточнил, что в таком случае люди будут покупать справки о том, что они якобы прошли вакцинацию от COVID-19. Путин также напомнил, что прививка от вируса не внесена в общенациональный календарь.

Мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать, убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Есть только два варианта развития событий почти для каждого человека - или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин призвал не забывать, чьи войска взяли Берлин штурмом в 1945 году.

Видео: YouTube / Valdai Club