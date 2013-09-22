Путин призвал не забывать, чьи войска взяли Берлин штурмом в 1945 году

Он считает, что манипуляция историей не приведет ни к чему хорошему.

Президент России Владимир Путин призвал Запад не политизировать Вопросы второй мировой войны. Об этом он заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам российского лидера, Запад не забыл про вклад СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне, однако он использует эти события для решения своих личных вопросов. Путин считает, что манипуляция историей не приведет ни к чему хорошему.

А кто Берлин-то взял штурмом в 1945-м? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли? Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

Видео: YouTube / Valdai Club