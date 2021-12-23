Путин заявил, что не нужно совершать преступления и прикрываться политической деятельностью

Глава государства сказал, что "сидельцы" всегда будут в каждой стране.

Президент России на большой пресс-конференции 23 декабря заявил, что в любой стране есть так называемые сидельцы. При этом он подчеркнул, что не нужно прикрываться политической деятельностью, совершая уголовные преступления.

Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью. Владимир Путин, президент России

Путин на пресс-конференции отметил также, что Россия многократно направляла запросы западным коллегам по поводу якобы отравления Навального от прокуратуры РФ. Однако, по его словам, нет ни одного материала, который бы подтверждал этот факт.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина