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Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи

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Глава РФ рассказал о необходимости открывать новые медицинские учреждения и повышать качество услуг.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что государству предстоит еще многое сделать для повышения качества медицинской помощи во всех субъектах страны. Соответствующее заявление лидер РФ сделал в ходе выступления на совещании, которое посвящено открытию новых объектов в сфере здравоохранения в ряде регионов. По видеосвязи политик откроет социальную инфраструктуру, расположенную в Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Кабардино-Балкарии и Красноярском крае.

В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов.

Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, здравоохранение, медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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