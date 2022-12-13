Путин заявил, что многое предстоит сделать для повышения качества медпомощи

Глава РФ рассказал о необходимости открывать новые медицинские учреждения и повышать качество услуг.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что государству предстоит еще многое сделать для повышения качества медицинской помощи во всех субъектах страны. Соответствующее заявление лидер РФ сделал в ходе выступления на совещании, которое посвящено открытию новых объектов в сфере здравоохранения в ряде регионов. По видеосвязи политик откроет социальную инфраструктуру, расположенную в Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Кабардино-Балкарии и Красноярском крае.

В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал МЧС следить за соблюдением требований пожарной безопасности.

Фото и видео: Kremlin.ru