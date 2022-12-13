По словам главы государства, в разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. Об этом он заявил в видеообращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам главы государства, в разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Он подчеркнул, что народы многих стран переживают драматические последствия переворотов.

Такое положение дел прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать свое доминирование. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин отметил, что у России много союзников на всех континентах.

Видео: kremlin.ru