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Путин заявил, что международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности

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По словам главы государства, в разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. Об этом он заявил в видеообращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам главы государства, в разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности. Он подчеркнул, что народы многих стран переживают драматические последствия переворотов.

Такое положение дел прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать свое доминирование.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин отметил, что у России много союзников на всех континентах.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, нестабильность, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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