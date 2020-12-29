Президент России Владимир Путин заявил, что изменения расчета МРОТ и прожиточного минимума требуют обсуждения на общественном уровне, а также оценки экспертов. Заявление он сделал на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.
Он отметил, что изменение методики расчёта двух сумм уже назрела и для этого следует установить переходный период.
Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что после принятия поправок в Конституцию МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.
Ранее мы писали, что Путин считает, что вопрос индексации пенсий для работающих требует дополнительного рассмотрения.
Видео: YT / Россия 24
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