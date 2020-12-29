После принятия поправок в Конституцию МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин заявил, что изменения расчета МРОТ и прожиточного минимума требуют обсуждения на общественном уровне, а также оценки экспертов. Заявление он сделал на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

Он отметил, что изменение методики расчёта двух сумм уже назрела и для этого следует установить переходный период.

Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что после принятия поправок в Конституцию МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что Путин считает, что вопрос индексации пенсий для работающих требует дополнительного рассмотрения.

Видео: YT / Россия 24