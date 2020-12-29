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Путин считает, что вопрос индексации пенсий для работающих требует дополнительного рассмотрения

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Он отметил, что в данном вопросе есть "элементы несправедливости".

Президент России Владимир Путин считает, что вопрос индексации пенсий для работающих требует дополнительного рассмотрения. Мнением он поделился во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, который попросил главу государства вернуться к этой теме.

Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают.

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов

Путин отметил, что в данном вопросе есть "элементы несправедливости".

Ранее мы писали, что Путин запретил членам Совбеза иметь иностранное гражданство и банковские счета за рубежом.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги: индексация пенсий, путин, шмаков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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