Президент России Владимир Путин считает, что вопрос индексации пенсий для работающих требует дополнительного рассмотрения. Мнением он поделился во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, который попросил главу государства вернуться к этой теме.
Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают.
Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов
Путин отметил, что в данном вопросе есть "элементы несправедливости".
Ранее мы писали, что Путин запретил членам Совбеза иметь иностранное гражданство и банковские счета за рубежом.
Видео: Youtube/Россия 24
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