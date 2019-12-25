Путин запретил членам Совбеза иметь иностранное гражданство и банковские счета за рубежом

Также членам Совета безопасности запрещено иметь виды на жительства в других странах.

Президент России Владимир Путин запретил членам Совета безопасности иметь иностранное гражданство и банковские счета за рубежом. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.

Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. цитата из документа

Также членам Совета безопасности запрещено иметь виды на жительства в других странах.

Ранее мы писали, что Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата для господдержки.

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