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Путин запретил членам Совбеза иметь иностранное гражданство и банковские счета за рубежом
Сегодня, 21:50
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matveyvn

Путин запретил членам Совбеза иметь иностранное гражданство и банковские счета за рубежом

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Также членам Совета безопасности запрещено иметь виды на жительства в других странах.

Президент России Владимир Путин запретил членам Совета безопасности иметь иностранное гражданство и банковские счета за рубежом. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.

Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

цитата из документа

Также членам Совета безопасности запрещено иметь виды на жительства в других странах.

Ранее мы писали, что Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата для господдержки.

Фото: pixabay.com

Теги: иностранное гражданство, путин, совбез
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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