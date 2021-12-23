Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Политковской и Немцова

Президент России Владимир Путин на 17-й пресс-конференции заявил, что делал все для того, чтобы были раскрыты убийства Анны Политковской и Бориса Немцова.
По словам президента, виновные в этих убийствах были осуждены, некоторые погибли при задержании. Он подчеркнул, что следствие не знает о каких-то заказчиках, которым удалось скрыться.
На пресс-конференции глава российской государства также заявил, что на Украине русских и русскоязычных выдавливают с их исторической территории.
Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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