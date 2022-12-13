Путин заявил, что ВСУ 6 апреля уничтожили 14 своих военных, сдавшихся в плен

Глава РФ рассказал о военном преступлении ВСУ.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) на одном из участков в зоне проведения специальной военной операции уничтожили 14 собственных военнослужащих, которые сдались в плен России. При этом пострадали и российские военнослужащие. Соответствующей информацией глава государства поделился на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Четырнадцать! Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра с ними, вывезти их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих. Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, Вооруженные силы России имеют дело с таким режимом, который позволяет себе вести в высшей степени жестко и цинично по отношению не только к российским гражданам, но и своим людям. Владимир Путин указал на то, что противник "не жалеет своих". По мнению лидера РФ, задачей для военных является отодвинуть противника на такое расстояние, с которого он не сможет причинять вред и наносить ущерб стране и гражданам.

Сальдо попросил Путина посодействовать в создании агрокластера в Херсонской области.

Фото и видео:Kremlin.ru