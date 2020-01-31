Путин заявил, что Советский Союз совершил ошибку, колонизировав страны

Глава России рассказал о том, почему Москве не следовало вводить войска в Чехию и Будапешт.

Действия руководства СССР, которое в 1956 и 1968 году вводил войска в Будапешт и Прагу, являлись ошибочной политикой. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума сделал глава государства Владимир Путин. Российский президент полагает, что такая деятельность со стороны Москвы привела только к региональному напряжению. Таким образом политик ответил на комментарий ведущего о том, что в ряде европейских государств полагают, что вр времена Советского союза страна вела себя как колонизатор.

Давно признали, что вот эта часть политики была ошибочной и вела только к напряжению. Нельзя ничего делать во внешней политике, что идет в явном противоречии с интересами других народов. Но именно на эти грабли сегодня наступают ведущие страны Запада. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Украины.

Фото и видео: Восточный экономический форум