Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком газа для Италии

В 2021 году "Газпром" направил Италии больший объем природного газа по сравнению с 2020 годом.

Президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с итальянским бизнесом, что Россия является надежным поставщиком газа для потребителей в Италии. Глава государства сказал, что итальянские энергокомпании с "Газпромом" работают по долгосрочным контрактам. По этой причине покупать газ у них получается ниже спотовых цен.

Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям. Владимир Путин, президент России

По словам президента, в 2021 году в Италию был направлен больший объем газа, если сравнивать с 2020 годом.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что реализация Союзных программ займет два-три года.

Фото: kremlin.ru