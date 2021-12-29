Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком газа для Италии

Президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с итальянским бизнесом, что Россия является надежным поставщиком газа для потребителей в Италии. Глава государства сказал, что итальянские энергокомпании с "Газпромом" работают по долгосрочным контрактам. По этой причине покупать газ у них получается ниже спотовых цен.
Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям.
Владимир Путин, президент России
По словам президента, в 2021 году в Италию был направлен больший объем газа, если сравнивать с 2020 годом.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что реализация Союзных программ займет два-три года.
Фото: kremlin.ru
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