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Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком газа для Италии
Сегодня, 14:34
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Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком газа для Италии

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В 2021 году "Газпром" направил Италии больший объем природного газа по сравнению с 2020 годом.

Президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с итальянским бизнесом, что Россия является надежным поставщиком газа для потребителей в Италии. Глава государства сказал, что итальянские энергокомпании с "Газпромом" работают по долгосрочным контрактам. По этой причине покупать газ у них получается ниже спотовых цен.

Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям. 

Владимир Путин, президент России 

По словам президента, в 2021 году в Италию был направлен больший объем газа, если сравнивать с 2020 годом.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что реализация Союзных программ займет два-три года. 

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, поставки российского газа в италию
Категории: Лента новостей, Новости России,

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