Глава РФ назвал Запад виновным в начале СВО.

Российский президент Владимир Путин заявил, что страна в предыдущие годы жила "на чужой поляне". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с матерями военнослужащих, сыновья которых в настоящее время находятся на специальной военной операции. Политик напомнил участникам мероприятия, что те события, которые сейчас происходят в связи с украинским кризисом, являются путем к очищению. Лидер РФ напомнил о том, что на рубеже 2000-ых годов и 90-ых годов XX века россиянам казалось, что "все будет хорошо", но на деле оказалось, что все не так, как предполагалось.

Мы играли как бы всегда, жили на чужой поляне. И с восторгом предавались тому, что нами пытаются управлять. А сегодняшние события - это путь к какому-то внутреннему даже очищению и обновлению. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент уверен, что в конечном итоге те, кто пытался управлять Россией, благодаря их усилиям страна оказалась в той ситуации, в том числе и в зоне специальной военной операции, так как Запад "до этого довел".

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Фото и видео: Kremlin.ru