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Путин объяснил, почему многие не хотят жить, как в Париже

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Глава России напомнил, что у РФ и Запада разный культурный код.

Российский президент Владимир Путин объяснил, почему многие граждане РФ не хотят жить также, как в Париже. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с материями военнослужащих, которые сейчас находятся на специальной военной операции. Политик напомнил женщинам о том, что после распада Советского Союза многие россияне хотели жить "по-европейски". Лидер РФ подчеркнул, что вряд ли на Западе сейчас отмечают День матери, а также говорят о роли женщин и матерей.

Многим казалось, что сейчас начнется "сладкая жизнь", завтра мы будем жить, как в Париже и еще где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. А думалось, что там будет хорошо.

Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что во многих местах вместо такого понятия как "мама"  и "папа" внедрили термины "родитель №1" и "родитель №2". Владимир Путин связал эту ситуацию с культурным кодом". Также глава РФ напомнил о том, что гендеры в Европе измеряются десятками. Он добавил, что не понимает, о чем говорится, когда упоминается такой гендер как "трансформаторы".

Путин заверил, что Россия добьется своих целей во время спецоперации на Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, париж, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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