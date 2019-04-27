Путин заявил, что Росавиации нужно активизировать цифровизацию воздушного движения

Глава РФ дал поручение министерству по транспорту Виталию Савельеву.

Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения. Иначе, если она продолжит в том же темпе, придется создавать параллельную структуру для беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево".

Если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по рейсовым самолетам, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент подчеркнул, что правительству нужно коренным образом изменить работу, а не просто улучшить какие-то процессы. Речь идет о цифровизации организации воздушного движения внутри страны, перехода к нему от ручного управления. Такое поручение политик дал руководству "Росавиации". Владимир Путин пояснил, что если ведомство не способно начать работу по этому направлению, то кабмину придется сформировать параллельную организацию для решения задачи. С этим утверждением согласился министр по транспорту Виталий Савельев. Он добавил, что замечание главы РФ будет учтено.

Путин: объем отрасли беспилотных летательных аппаратов в РФ может достигать 1 трлн рублей.

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