Путин: объем отрасли беспилотных летательных аппаратов в РФ может достигать 1 трлн рублей

Глава РФ выступил на мероприятии в индустриальном парке "Руднево".

Российская отрасль беспилотных летательных аппаратов очень перспективна и важна, ее объем может достигать один триллион рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на торжественном мероприятии, организованном в индустриальном парке "Руднево", по видеосвязи сделал глава государства Владимир Путин. Политик напомнил коллегам о том, что сфера БПЛА не только актуальная, но и интересная, за которой стоит технологическое будущее. По мнению президента РФ, сейчас сложно представить такую сферу экономики, в которой невозможно было бы применить беспилотники.

Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем - 500 млрд [рублей], но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн рублей, вот такой будет объем. Владимир Путин, президент РФ

Дополнительно российский лидер призвал обратить внимание на повышение уровня конкурентоспособности экономической системы страны. Владимир Путин уверен в том, что если власти нацелены на структурные изменения, но требуется сосредоточить свое внимание на развитии беспилотных систем. Политик признал, что все еще остаются некоторые административные барьеры, которые "мешают идти вперед".

В пятницу Путин выступит в Петербурге перед членами Совета законодателей.

Фото и видео: Kremlin.ru