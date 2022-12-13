В пятницу Путин выступит в Петербурге перед членами Совета законодателей

Встреча приурочена к Дню российского парламентаризма и пройдет в Таврическом дворце.

В пятницу, 28 апреля, президент России Владимир Путин приедет в Петербург. Он выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Об этом рассказали 27 апреля в пресс-службе Кремля.

На заседании обсудят вопросы соцподдержки участников спецоперации и членов их семей, состояние межбюджетных отношений, а также использование инструмента финансовой стабильности и развития регионов в новых условиях. Встреча приурочена к Дню российского парламентаризма и пройдет в Таврическом дворце.

Ранее суд ограничил в действиях владельцев полигона "Монита" под Гатчиной. Иск об обязании разобрать проект рекультивации полигона направила природоохранная прокуратура Ленинградской области.

Фото: piter.tv

