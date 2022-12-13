Суд ограничил в действиях владельцев полигона "Монита" под Гатчиной

Иск об обязании разобрать проект рекультивации полигона направила природоохранная прокуратура Ленинградской области.

Природоохранная прокуратура Ленинградской области через суд запретила владельцам полигона "Монита" под Гатчиной совершать ряд действий в связи вероятностью ухода от ответственности, предусмотренной арендой земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Иск об обязании разобрать проект рекультивации полигона поступил в суд из-за выявленных нарушений. Ограничения, запрещающие владельцам участка вносить изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРБЛ, установить не удалось.

Требования прокурора были признаны обоснованными. Теперь владельцам "Монита" запрещено совершать регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации свалки мусорного полигона и исключению из числа действующих юридических лиц. Кроме того, в их отношении действует запрет на сделки, направленные на переход права аренды указанного участка.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения временной кровли на Дунайском проспекте.

Фото: Прокуратура Ленобласти