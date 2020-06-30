Путин заявил, что РФ не допустит затирания ложью подвига советского народа

Он сделал это на открытии Ржевского мемориала.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит затирания ложью подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Он сделал это на открытии Ржевского мемориала.

Это еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя. Владимир Путин, президент России

По его словам, именно советский солдат спас Европу и весь мир от нацизма. Президент отметил, что этот подвиг никогда не должен быть забыт и затёрт фальсификациями.

Ранее Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей.

Видео: kremlin.ru