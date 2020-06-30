Путин заявил, что РФ не допустит затирания ложью подвига советского народа

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит затирания ложью подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Он сделал это на открытии Ржевского мемориала.
Это еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя.
Владимир Путин, президент России
По его словам, именно советский солдат спас Европу и весь мир от нацизма. Президент отметил, что этот подвиг никогда не должен быть забыт и затёрт фальсификациями.
Ранее Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей.
Видео: kremlin.ru
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