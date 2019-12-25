Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию

Глава РФ рассказал о том, что данная инициатива очень важна для сохранения животного мира.

Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году. Соответствующее заявление на мероприятии по сохранению тигра, проводимого в рамках Восточного экономического форума, сделал глава государства Владимир Путин. Политик выступил перед участниками в формате видеообращения. Политик рад тому, что московский опыт оказался востребован в программе партнеров из Нур-Султана.

Отрадно, что наш опыт у партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru