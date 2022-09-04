Представитель Кремля отметил, что на переговорах должны обсуждаться условия российской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Об этом он сообщил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент интервью опубликовали в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

Отвечая на вопрос, есть ли смысл Кремлю вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским после его заявлений, Песков отметил, что на переговорах должны обсуждаться условия российской стороны. Он добавил, что условия Москвы остаются прежними.

Ранее Песков заявил, что на принятие решения о поездке Путина на саммит G20 влияют факторы безопасности.

Видео: Telegram / СОЛОВЬЕВ