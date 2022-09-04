Песков: на принятие решения о поездке Путина на саммит G20 влияют факторы безопасности

Cаммит G20 пройдет на острове Бали с 15-го по 16 ноября.

На принятие решения о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 влияют факторы безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков отметил, что Москва признательна Индонезии за организацию саммита G20. Он также напомнил, что у России есть официальное приглашение на саммит. Однако пресс-секретарь президента отметила, что участие Путина в мероприятии зависит от факторов безопасности.

Напомним, что саммит G20 пройдет на острове Бали с 15-го по 16 ноября.

Ранее Песков заявил, что у Путина очень крепкий "бэкграунд доверия" среди россиян.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН