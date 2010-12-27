Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Путин завлекает туристов в Армении
Сегодня, 13:55
0
lesjasap
80

Путин завлекает туристов в Армении

0
 
 

На детской площадке города Ванадзор поставили картонного Путина.

Картонная копия Путина, по словам хозяина площадки Тиграна Степаняна, привлекает к себе много внимания со стороны туристов из разных стран. 

Идея родилась не за один день, призналя Тигран, а возникла у него еще в далекие 90-е, когда он жил в Москве и увидил как за деньги люди фотографируются с фигурой Горбачева.

Раньше соседом Путина по площадке был Обама, но, к сожалению, долго он не простоял из-за обиженных на курс пьяных граждан, которые сломали его  фигуру. На сегодняший день рядом с кортонным президентом стоит волк из мультфильма "Ну, погоди!".

 

Теги: армения , путин , туризм
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5