Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС

Глава РФ призвал модернизировать вооружение армии и флота.

Российский президент Владимир Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать и укреплять Вооруженные силы страны. Такой информацией глава государства поделился с выпускниками высших военных вузов страны в Кремле. Политик напомнил участникам мероприятия, что следует обращать внимание на угрозы и риски для национальной безопасности.

Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав. Владимир Путин, президент РФ

Ради этого армия будет переоснащение новейшими системами вооружений. В списке приоритетных направлений Владимир Путин отметил необходимость обеспечивать боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед.

Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны.

Фото и видео: kremlin.ru