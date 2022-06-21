Путин отметил мужество российских военных в отстаивании суверенитета страны

Глава РФ рассказал о гордости за армию и ее бойцов.

Российский лидер Владимир Путин отметил мужество отечественных военных в отстаивании суверенитета страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках встречи с выпускниками высших военных вузов. Мероприятие состоялось в Кремле. По мнению политика, армия, офицеры и солдаты отстаивают право страны на собственное развитие, а бойцы и наследники поколения победителей продолжают действовать "как герои плечом к плечу". При этом лидер страны, что в этом вопросе нет разницы в их национальности.

Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной, самоотверженно сражаются за Родину. За наш народ. Владимир Путин, президент РФ

В качестве примера президент России привел в пример специальную военную операцию, которая проводится на Донбассе против местных неонацистов, а также борьбу с международным терроризмом в Сирии.По словам Владимира Путина, в этих регионах военные отстаивают право на мир, безопасность. Политик гордится тем, что бойцы из РФ действуют мужественно и профессионально в своем единении и вере в правоту дела.

Путин: Россия проходит через очередную череду испытаний.

Фото и видео: kremlin.ru