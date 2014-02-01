Путин: Россия проходит через очередную череду испытаний

Глава РФ сообщил, что страна исторически всегда преодолевала преграды на пути цели.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия проходит через очередную череду испытаний и ограничений. Соответствующее заявление глава государства сделал во время торжественного мероприятия в Кремле, посвященного выпускникам высших военных вузов. Политик отметил, что санкционное давление есть, но оно будет преодолеваться и после - преодолено в гражданском секторе.

Страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере… Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера России, в истории государства не было никогда такого периода, когда Москва понимала и чувствовала, что "можно ничего не делать" как в какой-то благополучной и малозаметной стране мира. Владимир Путин напомнил о том, что РФ всегда проходила через испытания. Он привел пример с человеком, который проходит через испытания, идя к своей цели. Политик не верит в то, что к искомому результату можно "привести за ручки".

Путин заверил, что Россия будет продолжать развивать ВС.

Фото и видео: Kremlin.ru