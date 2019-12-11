Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Он не согласился с мнением Александра Сокурова.

Путин защитил свое решение присвоить Ахмаду и Рамзану Кадыровым звания Героев России. Ранее об этом попросил режиссер Александр Сокуров во время заседания СПЧ. Об этом сообщили "РИА Новости".

Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы удивился деятель культуры

Президент РФ отверг идею пересмотреть данное решение. Владимир Путин не видит в этом логики и необходимости.

Мы прошли через очень тяжелые испытания, но все-таки вышли из этой кровавой истории напомнил Путин

Тот, кто сделал что-то хорошее и встал на сторону России, готов защищать страну, достоин звания. Этот принцип действует и в обратную сторону. Тех, кто создает проблемы и мешает людям своим пребыванием на свободе в обществе, следует ограждать от этого особыми мерами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Меркель назвала Путина "победителем" на саммите в Париже.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin