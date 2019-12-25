Путин: запаса угля России хватит на тысячу лет

Глава РФ призвал развивать энергетику на Дальнем Востоке при возможном дефиците газа.

Российский президент Владимир Путин потребовал более эффективно использовать уголь в энергетическом секторе на Дальнем Востоке, особенно важно делать это в условиях возможного дефицита природного газа. Соответствующее заявление глава государства сделал на официальной презентации результатов развития регионов ДФО, которая проходит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в городе Владивостоке. Лидер страны отметил, что сегодня, 4 октября, проведет совещание по развитию энергетики Дальнего Востока.

Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания: например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство. Владимир Путин, глава РФ

Президент добавил, что у нашей страны есть достаточно большое количество угля различного класса, которого хватит практически на тысячу лет. По словам Владимира Путина, уголь возможно использовать гораздо эффективнее и с большей отдачей, но при соблюдении всех экологических требований.

Фото: Kremlin.ru