Путин: западные элиты превратились в символ беспринципной лжи

Он подчеркнул, что западные элиты цинично обманывают своих граждан.

Западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

По словам главы государства, правительства стран Запада пренебрежительно и по-господски относятся к народам своих стран. Он подчеркнул, что западные элиты цинично обманывают своих граждан.

Ранее Путин заявил, что переговоры Киева с Западом о поставках техники велись еще до начала СВО.

Фото: Послание к Федеральному собранию