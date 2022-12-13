  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин: западные элиты превратились в символ беспринципной лжи
Сегодня, 12:30
134
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Путин: западные элиты превратились в символ беспринципной лжи

0 0

Он подчеркнул, что западные элиты цинично обманывают своих граждан.

Западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

По словам главы государства, правительства стран Запада пренебрежительно и по-господски относятся к народам своих стран. Он подчеркнул, что западные элиты цинично обманывают своих граждан.

Ранее Путин заявил, что переговоры Киева с Западом о поставках техники велись еще до начала СВО.

Фото: Послание к Федеральному собранию

Теги: владимир путин, послание к федеральному собранию, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии