Путин: переговоры Киева с Западом о поставках техники велись еще до начала СВО

По его словам, киевский режим вел переговоры о поставках систем ПВО, боевых самолетов и другой тяжелой техники.

Переговоры Киева с Западом о поставках техники велись еще до начала спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что Украина совершала потуги заполучить ядерное оружие, о чем в стране говорили публично. Он также отметил, что киевский режим вел переговоры о поставках систем ПВО, боевых самолетов и другой тяжелой техники.

Ранее Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время.

Видео: kremlin.ru