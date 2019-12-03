Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Она останется на прежнем уровне до января 2021 года.

Владимир Путин заморозил индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий. Документ создан как одна из составляющих пакета бюджетообразующих законов. Постановление президента подразумевает сохранение размера денежного довольствия. Он подлежит учету при исчислении военных пенсий.

Действие нормы приостанавливается до 1 января 2021 года. Напомним, что с 2013 года денежное довольствие увеличивается на 2% ежегодно до достижения 100%-го размера.Сейчас же чиновники решили установить размер выплаты на нынешнем уровне. Он достигает 73,68% от денежного довольствие на октябрь 2019 года.

Напомним, что проект федерального бюджета на 2020-2022 года все же учитывает повышение денежного довольствия для военных, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент России разрешил демонстрацию нацистской символики в просветительских целях.

Видео: YouTube/Минобороны России

