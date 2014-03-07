Путин заинтересовался программой перелетов "Шаттл" между Москвой и Петербургом

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский пояснил, что новый проект обеспечил регулярное авиасообщение между Москвой и Петербургом с рейсами, отправляющимися почти каждые 15 минут, и подчеркнул высокую востребованность программы среди пассажиров.

В понедельник, 7 апреля, президент РФ Владимир Путин выразил свое мнение о наименовании полетной программы "Шаттл", курсирующей между Москвой и Петербургом. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля после его встречи с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

Руководитель авиакомпании доложил главе государства, что в предыдущем году компания обслуживала рейсы по 280 направлениям и запустила 36 новых маршрутов. Он уточнил, что общий объем внутренних перевозок составил 43 миллиона пассажиров, а международных – 12 миллионов.

На встрече Путин проявил интерес к проекту "Шаттл", введенному "Аэрофлотом" в 2024 году. В частности, его заинтересовало именно название программы.

"Шаттл" как работает? Почему вдруг "шаттлом" называете? Владимир Путин, президент РФ

Александровский пояснил, что новый проект обеспечил регулярное авиасообщение между Москвой и Петербургом с рейсами, отправляющимися почти каждые 15 минут, и подчеркнул высокую востребованность программы среди пассажиров. Он также отметил, что благодаря "Шаттлу" "Аэрофлот" увеличил "налет на Sukhoi Superjet на 50 процентов". Самолеты этой модели имеют максимальную компоновку в 100 кресел без бизнес-класса.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий детям с 14-ти лет работать во время каникул.

Фото: kremlin.ru