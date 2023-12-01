Путин: задачи развития медицины находятся на приоритетном месте

По словам главы государства, в рамках национального проекта "здравоохранение" прослеживается результат.

Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение".

По словам главы государства, в рамках национального проекта "здравоохранение" прослеживается результат. Он подчеркнул, что в России подготовлена инфраструктура для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Президент также отметил, что благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов необходимое лечение проводят на местах.

Слаженная ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медработника позволила достичь достойных результатов. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия слезает с технологической иглы Запада.

Видео: kremlin.ru