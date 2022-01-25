Путин: Россия слезает с технологической иглы Запада

Президент отметил, что благодаря российским ученым появилась возможность "довольно быстро" слезть с этой иглы.

Россия слезает с технологической иглы Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых.

По словам главы государства, так называемые партнеры России полагали. что "подсадили страну на технологическую иглу", с которой будет невозможно слезть. Президент отметил, что благодаря российским ученым появилась возможность "довольно быстро" слезть с этой иглы.

Важна одна вещь. Она очень простая, но работающая – конкуренция. Нужно, чтобы на внутреннем рынке была конкуренция соответствующих продуктов. Владимир Путин, президент России

Ранее Песков допустил встречу Путина и Пашиняна в Петербурге.

Фото: kremlin.ru