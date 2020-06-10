Глава государства сослался на данные несуществующего ведомства – Минэкономсвязи.

Российский президент Владимир Путин на секунду "создал" новое ведомство. Об этом пишут "РИА Новости".

Внимательные зрители обратили внимание на оговорку президента. На совещании по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий он упомянул несуществующее ведомство.

По оценке Минэкономсвязи… в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%. - Владимир Путин, президент Российской Федерации

Напомним, что совещание состоялось в формате видеоконференции, на которой присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, а также члены правительства и представители IT-индустрии.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Подмосковье планируют открыть ТЦ и летние веранды перед выходными.

Фото: kremlin.ru

Видео: Twitter/Кремлевский пул РИА