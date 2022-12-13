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Путин встретится с членами "Деловой России"
Сегодня, 15:27
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Путин встретится с членами "Деловой России"

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Встреча главы государства с членами организации состоится 26 мая.

Президент РФ Владимир Путин встретится с членами организации "Деловая Россия". Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Встреча главы государства с членами организации состоится 26 мая. Она будет приурочена ко Дню российского предпринимательства. Также сообщается, что у Путина запланированы церемония вручения государственных наград и двусторонние встречи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, встреча, деловая россия, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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