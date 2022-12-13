Путин встретится с членами "Деловой России"

Президент РФ Владимир Путин встретится с членами организации "Деловая Россия". Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Встреча главы государства с членами организации состоится 26 мая. Она будет приурочена ко Дню российского предпринимательства. Также сообщается, что у Путина запланированы церемония вручения государственных наград и двусторонние встречи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска.
Фото: kremlin.ru
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