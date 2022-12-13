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Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска
Сегодня, 9:03
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Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска

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В Кремле отметили, что всех отличившихся представят к государственным наградам.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В опубликованном сообщении глава государства поздравил штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" и военнослужащих подразделений ВС РФ с завершением операции по освобождению города от украинских войск. Также в Кремле отметили, что всех отличившихся представят к государственным наградам

Ранее мы сообщали, что силы РФ полностью установили контроль над Артемовском.

Фото: kremlin.ru

Теги: артемовск, владимир путин, освобождение, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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