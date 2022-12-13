В Кремле отметили, что всех отличившихся представят к государственным наградам.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских бойцов с освобождением Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В опубликованном сообщении глава государства поздравил штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" и военнослужащих подразделений ВС РФ с завершением операции по освобождению города от украинских войск. Также в Кремле отметили, что всех отличившихся представят к государственным наградам

Ранее мы сообщали, что силы РФ полностью установили контроль над Артемовском.

Фото: kremlin.ru