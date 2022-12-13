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Российские силы полностью установили контроль над Артемовском

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Об этом рассказал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Российские представители днем 20 мая полностью  установили контроль над городом Артемовском (укранское название - Бахмут). Соответствующее заявление опубликовала пресс-службы основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Напомним, что город Артемовск расположен на территории Донецкой народной республике в зоне проведения специальной военной операции, в северном направлении от крупного города Горловки. Речь идет о важном транспортном узле для снабжения украинской группировки на Донбассе. Многие месяцы за населенный пункт велись ожесточенные сражения. С российской стороны значительную часть боевых задач решает "Группа Вагнера".

Боец "Вагнера" сообщил о финишной прямой в освобождении Артемовска.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: артемовск, евгений пригожин, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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