Боец "Вагнера" сообщил о финишной прямой в освобождении Артемовска

Под контролем ВСУ в городе осталось менее километра.

Боевые подразделения частной российской военной компании "Вагнер" вышли на дорогу к подконтрольному киевскому режиму селу Ивановское, расположенного в пригороде Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал один из представителей ЧВК. Мужчина пояснил, что для полного освобождения города военным осталось менее одного километра.

Здесь были тяжелые бои, вон там уже южная сторона Бахмута. Дорога отделяет противника и наши штурмовые подразделения. <...> До противника 250 метров, у них остался коттеджный поселок и промзона....Это все, уже "финишная прямая". боец ЧВК "Вагнер"

Другой боец "Группы Вагнера" рассказал прессе, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска за последние сутки проведения специальной военной операции. Он пояснил, что сейчас войска теснят противника за счет того, что бойцы ЧВК закрепились в опронике, местном пятиэтажном здании. По мнению бойцы, украинские силы уже не вернутся на эти позиции.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости