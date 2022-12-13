Артиллеристы ВС РФ нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" по краснолиманскому направлению.

"Центральная" группировка войск России в районе Серебрянского лесничества за последние сутки проведения специальной военной операции поразила штурмовую группу Вооруженных сил Украины, перемещения которой вскрыла местная разведка. Об этом журналистам рассказал в рамках регулярного брифинга от 20 мая руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что на краснолиманском направлении за день военные ликвидировали личный состав, огневые средства и скопления техники противника, уничтожили командные и наблюдательные пункты ВСУ.

Силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате авиационного удара противник понес потери в личном составе и технике. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центр"

Александр Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы военными были вскрыты и уничтожены барражирующим боеприпасом "Ланцет" 152-мм гаубица "Мста-Б" и расчет миномета украинских националистов, ликвидированы дроны ВСУ типа "Фурия", "Лелека-100" и "Валькирия".

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Фото и видео: Минобороны России